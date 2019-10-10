Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Шойгу может посетить КНДР в октябре

По данным NHK, перед визитом в Пхеньян глава Минобороны посетит Китай

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Москва и Пхеньян прорабатывают возможность организации визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР в конце месяца. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что в ходе визита Шойгу планирует встретиться с министром народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем. Стороны, как ожидается, обсудят сотрудничество в оборонной сфере, а также ситуацию на Корейском полуострове в свете переговорного процесса между США и КНДР о денуклеаризации. По сведениям NHK, перед визитом в Пхеньян глава Минобороны РФ также посетит Китай.

Шойгу и Но Гван Чхоль встречались в апреле на полях Московской международной конференции по безопасности.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии
Ранее Анкара объявила о запуске на севере Сирии новой военной операции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС