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Сенаторы-демократы намерены вызвать Помпео на слушания по разговору Трампа с Зеленским

Как утверждают сенаторы, участие госсекретаря в телефонном разговоре добавляет вопросов о влиянии внешнеполитического ведомства

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Сенаторы-демократы Конгресса США, входящие в комитет по иностранным делам, намерены вызвать на слушания госсекретаря Майкла Помпео в связи с телефонным разговором 25 июля главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространенном совместном письме законодателей в адрес председателя комитета республиканца Джеймса Риша. Документ подписали 10 сенаторов, среди которых, в частности, Роберт Менендес, Джин Шахин, Бен Кардин, Крис Кунс и Тим Кейн.

"Комитет обязан поднять ряд серьезных вопросов. Комитет, ответственный за надзор за внешней политикой, должен прояснить все факты, - отмечается в письме. - Это касается обстоятельств отсрочки [военной] помощи Украине, раннего отъезда посла США [Мари Йованович из Киева в мае], роли Госдепартамента в этих событиях и как это могло отразиться на отношениях с Украиной, а также на внешнюю политику США в целом". По утверждению сенаторов, участие Помпео в телефонном разговоре 25 июля добавляет вопросов о влиянии внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем провести срочные слушания и задействовать все доступные инструменты для прояснения этих событий, - говорится в тексте. - Как минимум это должно включать слушания с госсекретарем США, равно как и с другими ключевыми представителями Госдепартамента, которые были вовлечены в украинскую политику или имели отношение к украинским официальным лицам".

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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