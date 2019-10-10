В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

ТАСС, 10 октября. Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

"Согласно последним данным, среди гражданского населения медицинскую помощь получили около 360 человек", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook. По ее словам, в это число входят люди, которые жаловались на проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.

"За все дни протестов в общей сложности пострадали 86 полицейских. Меньше всего новых пострадавших было зафиксировано сегодня [в среду]", - отметила Ромо. Она подчеркнула, что к настоящему моменту "в результате столкновений не погиб ни один человек".

Число задержанных в ходе протестов выросло до 714 человек. "Не все из них все еще находятся под стражей", - добавила Ромо.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.