Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков из отряда Beatles

"На случай, если курды или Турция потеряют контроль, США уже забрали двух боевиков ИГ, известных как Beatles, связанных с казнями посредством обезглавливания в Сирии, из этой страны и [поместили] в охраняемое место, контролируемое Соединенными Штатами. Они худшие из худших", - написал Трамп на своей странице в Twitter .

ТАСС, 10 октября. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

В среду телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) ввиду военных действий Турции на северо-востоке республики передала американским военным двух членов ИГ, британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха. Коти и Эльшейх являлись членами входящего в ряды ИГ отряда террористов под названием Beatles. Британцам приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.

Отмечалось, что американская сторона планирует переправить двух террористов в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.