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Военная операция Турции на севере Сирии

Япония считает, что военная операция Турции в Сирии усиливает напряженность в регионе

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что с сирийским кризисом нельзя справиться военными методами

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что начало Турцией новой военной операции в Сирии ведет к усилению напряженности в регионе и ухудшает гуманитарную ситуацию. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Новое усиление военной напряженности усложняет решение сирийского кризиса и вызывает дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации. Сирийский кризис нельзя решить военными методами", - сказал он.

9 октября Анкара объявила о запуске на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью ее проведения является создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы, и которая также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.

Теги
ЯпонияСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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