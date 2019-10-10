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Кризис на Украине

В ЛНР рассчитывают отвести войска в Золотом одновременно с ВСУ

В республике заявили, что проинформировали СММ ОБСЕ об этих намерениях

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил о готовности ЛНР отвести свои силы в районе Золотого и выразил надежду на одновременное выполнение аналогичных обязательств украинской стороной.

"Несмотря на срыв Украиной вчерашней попытки возобновления разведения, для нас вопросы стабилизации на линии разграничения имеют особую важность, - заявил Дейнего Луганскинформцентру. - Необходимо устранить нарушения условий Рамочного решения от 21 сентября 2016 на пилотных участках разведения сил и средств. Мы по-прежнему готовы к разведению на участке в Золотом, готовы сегодня в 12 часов снова запустить белую ракету - сигнал готовности. Однако такие шаги, в соответствии с согласованным в Минске планом-графиком, должны предприниматься сторонами одновременно".

Глава МИД ЛНР отметил, что ЛНР проинформировала СММ ОБСЕ об этих намерениях. "Рассчитываем на такие же синхронные шаги украинской стороны, - подчеркнул он. - Надеемся, что команда Зеленского обладает достаточной полнотой власти и способна преодолеть противодействие радикальных националистических элементов и начать реальное движение по пути снижения вооруженного противостояния на линии разграничения".

На последней встрече Контактной группы стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против отвода Вооруженных сил Украины. Тем не менее наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). На данный момент разведение сил состоялось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Петровском и Золотом остается последним невыполненным условием для проведения саммита "нормандской четверки".

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