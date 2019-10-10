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Власти Индии разрешили туристам посещать Кашмир

Туристам должна быть оказана необходимая помощь и материально-техническая поддержка, заявили в администрации союзной территории

ТАСС, 10 октября. Союзная территория Джамму и Кашмир с четверга начала принимать туристов. Об этом сообщает агентство ANI.

"Рекомендация для туристов, призывающая ограничить их пребывание на территории Джамму и Кашмир, была отменена, - говорится в постановлении администрации союзной территории. - Туристам, желающим посетить [этот] регион, должна быть оказана необходимая помощь и материально-техническая поддержка".

8 октября губернатор Джамму и Кашмир Сатья Малик заявил, что все желающие смогут посещать регион с 10 октября.

Ранее сообщалось, что 2 августа индийские власти рекомендовали туристам и паломникам-индусам как можно скорее покинуть его территорию из-за проблем с безопасностью. С тех пор более 340 тыс. человек выехали за пределы Джамму и Кашмира. 19 августа руководство союзной территории одобрило смягчение мер безопасности, в рамках которой возобновилась работа школ и официальных правительственных учреждений региона.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Теги
Индия
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