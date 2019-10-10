СМИ: турецкие подразделения вошли в сирийский Телль-Абъяд

ТАСС, 10 октября. Сухопутные подразделения ВС Турции вошли в четверг утром в черту сирийского Телль-Абъяда, расположенного на границе двух стран. Об этом сообщила газета Milliyet .

Продвижение к Телль-Абъяду началось ночью с четырех направлений. Указывается, что к настоящему времени в городе и его предместьях не видно позиций вооруженных курдских отрядов, которые находились там до начала операции "Источник мира", не слышно перестрелок.

Между тем с утра возобновились удары по целям в городах Камышлы и Рас-эль-Айн и расположенных рядом с ними деревнях. Ликвидированы пять членов курдских "Сил народной самообороны". При этом отмечается, что вдоль границы постоянно курсируют истребители, боевые и разведывательные беспилотники, которые безотлагательно реагируют на любые изменения оперативной обстановки в районе.

Минобороны Турции сообщило, что в ночь на четверг ВС республики нанесли удары по 181 "объекту террористов" в Сирии. Операция продолжается уже более 15 часов.

С рассветом, по информации газеты Hurriyet, в 90 тыс. мечетей в Турции прозвучал азан (призыв к молитве), специально приуроченный к операции и победе турецких сил.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.