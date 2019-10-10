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Зеленский заявил, что его миссия как президента остановить войну в Донбассе

Глава государства пообещал не бросать людей, которые чувствуют себя украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/STEPAN FRANKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/STEPAN FRANKO

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его миссия как главы государства - прекратить войну в Донбассе. Об этом он заявил в четверг в Киеве во время общения с журналистами.

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"Главная моя цель - я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия", - сказал он.

Зеленский заявил о том, что понимает, что некоторые граждане, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, могут ощущать себя украинцами, а некоторые нет.

"Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим", - сказал президент. Зеленский добавил, что эти граждане должны иметь возможность "вернуться на Украину".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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