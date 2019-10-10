СМИ: суд Украины обязал антикоррупционное бюро начать расследование в отношении Кличко

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Украинский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в злоупотреблениях и хищении госсредств при реконструкции Шулявского моста. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).

Суд принял решение в связи с жалобой, которую 18 сентября подали в отношении мэра депутаты Киевского городского совета. Ранее НАБУ отказалось начинать расследование в отношении киевского мэра Кличко по подозрению в злоупотреблении властью, получении взятки, присвоении имущества с использованием служебного положения. Национальное антикоррупционное бюро мотивировало свою позицию тем, что оно уже ведет расследование предполагаемых злоупотреблений при реконструкции Шулявского моста в отношении должностных лиц предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

В своей жалобе в суд депутаты Киевсовета утверждают, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными, должностными лицами Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", якобы намеренно завышают затраты бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Шулявского моста. Депутаты также подозревают мэра Киева в проведении фиктивных тендеров, в результате которых финансирование выделяется одной из строительных компаний. Депутаты также утверждают, что Кличко совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению одного из своих бывших политических соратников за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах.

Шулявский мост - путепровод расположен в центре Киева, он является частью транспортной магистрали на пересечении проспекта Победы с улицей Гетмана. В феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста обрушилась, задев припаркованный под мостом автомобиль, погибших и раненых не было. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал реконструировать Шулявский мост и прилегающую к нему транспортную развязку в течение двух лет. В среду на этой неделе Виталий Кличко заявил, что затраты на реконструкцию составят чуть более одного миллиарда гривен ($40 млн).