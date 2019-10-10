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СМИ: Южная Корея изучает возможность строительства собственных атомных подлодок

Как сообщил агентства Yonhap источник в ВМС республики, решение о их строительстве будет принято "в соответствии с национальными интересами страны"

ТАСС, 10 октября. Рабочая группа для изучения перспектив строительства атомных подводных лодок в рамках усилий по укреплению национальных сил ядерного сдерживания и повышения обороноспособности страны создана в Южной Корее. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

"В связи с тем, что решение о строительстве атомных субмарин еще не принято, рабочая группа в основном будет заниматься сбором информации по этому вопросу", - цитирует агентство отчет ВМС, представленный комитету по аудиту парламента Южной Кореи.

"Военный флот будет располагать субмаринами с ядерными энергетическими установками в отдаленной перспективе, - уточнил агентству источник в ВМС. - Решение о их строительстве будет принято в соответствии с национальными интересами страны".

В 2003 году Сеул уже включал строительство атомных подлодок в долгосрочную программу разработки новых вооружений, но примерно через год отменил это решение после того, как соответствующие данные просочились в СМИ.

Сейчас южнокорейские военные эксперты и ряд парламентариев усилили призывы к созданию атомного подводного флота, чтобы уже в этом году приступить к разработке проекта атомной субмарины водоизмещением 3 тыс. тонн, которая может быть принята на вооружение к 2031 году.

Сдерживание КНДР

Атомные подлодки Южной Кореи будут использоваться для сдерживания ВМС КНДР и других стран, считает начальник управления морских операций ВМС адмирал Сим Сын Соб. "Такие субмарины станут полезной сдерживающей силой одновременно как для военного флота КНДР, так и других соседних государств", - подчеркнул он.

Yonhap напоминает, что в последние годы Пхеньян предпринимает активные усилия для наращивания своего подводного флота. В июле КНДР продемонстрировала новую подводную лодку водоизмещением больше 2,5 тыс. тонн и вооруженную тремя баллистическими ракетами.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3". Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок "Пуккыксон-1" в августе 2016 года. После успешного запуска она была модернизирована с учетом требований наземного старта и получила название "Пуккыксон-2" (первый запуск состоялся в феврале 2017 года). По оценкам специалистов, обе ракеты имеют дальность полета около 1300 км.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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