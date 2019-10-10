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Зеленский назвал разведение войск в Станице Луганской средством в "информационной войне"

По словам украинского лидера, благодаря этому Киев может доказать, что открывает КПП и создает качественную инфраструктуру

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Разведение сил и средств в Станице Луганской является "самым крутым средством", чтобы выиграть "информационную войну". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.

"Что такое разведение в Станице Луганской? Это самое крутое информационное средство", - сказал он. По его словам, там необходимо построить "нормальный КПВВ" (контрольный пункт въезда-выезда - прим. ТАСС), создать на подконтрольной Киеву территории хорошую инфраструктуру, чтобы жители остальной части Донбасса могли видеть это. "Это самая выгодная форма, когда ты примером показываешь: вот открыли КПП, ездят автобусы, какая дорога с нашей стороны - с разметкой, европейская дорога", - отметил Зеленский.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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