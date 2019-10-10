Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что пока двусторонняя встреча с Путиным не планируется

Зеленский заявил, что пока двусторонняя встреча с Путиным не планируется.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Курды сообщили об уничтожении четырех турецких танков в сирийском Телль-Абъяде
Согласно утверждению курдского представителя, погибли пять турецких военнослужащих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС