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СМИ: в Индонезии совершено покушение на министра безопасности

Он госпитализирован. Нападавший и его супруга задержаны

СИНГАПУР, 10 октября. /ТАСС/. Министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто получил ножевое ранение в результате нападения в четверг в провинции Бантен. Об этом сообщает новостной портал Detik.

По его информации, 72-летний министр прибыл в город Пандегланг с инспекционной поездкой. Покушение было совершено в момент, когда Виранто выходил из автомобиля. Злоумышленник нанес ему два удара острым предметом в область живота. Кроме того, ранения получил руководитель местного управления полиции.

Сотрудники службы безопасности и полицейские задержали нападавшего, позднее была арестована его супруга, которую также подозревают в подготовке покушения.

Виранто был доставлен в местную больницу, откуда на вертолете его перевезли в военный госпиталь Джакарты. В настоящее время, как отмечает Detik со ссылкой на медиков, министр находится в сознании.

Виранто в правительстве является главным куратором всего силового блока республики, фактически в его подчинении также находятся и ВС.

В мае полиция арестовала шестерых человек, которые готовили покушения на высших государственных деятелей страны, в том числе Виранто, а также министра-координатора по морским делам Лухута Бинсара Панджаитана, начальника Государственного разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориэса Мэре.

Теги
Индонезия
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