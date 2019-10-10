Зеленский признал, что без разведения сил в Донбассе не будет и нормандского саммита

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без разведения сил в Донбассе не удастся провести саммит "нормандской четверки".

"Не будет разведения - не будет нормандского формата. Вот и все. Теперь это зависит и от нашей стороны", - сказал он во время общения с журналистами в рамках так называемого пресс-марафона.

Президент также сообщил, что если в места планируемого разведения сил в Донбассе будут приезжать сторонние граждане и препятствовать этому, то отвод войск не произойдет. "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет", - сказал глава государства.

Он так заявил, что Донецкая и Луганская народные республики должны гарантировать отвод своих сил и средств в Донбассе. "Они должны гарантировать (разведение войск). Они участники минского процесса", - сказал Зеленский.

Между тем, считает Зеленский, провозглашенные республики "ничего не решают" в работе контактной группы по Донбассу. "Они тоже участвуют (в минском процессе), но они не в трехсторонней группе. Это же глупость. Они не члены трехсторонней группы, но они там что-то решают. Это все большой проблемный политический театр, который мы хотим перенести в плоскость предметную", - сказал он.

Как заключил президент, украинская сторона будет производить отвод войск в населенных пунктах Донбасса Петровское и Золотое исключительно одновременно. "Петровское и Золотое - одновременно. Нет такого, что сначала Петровское, а потом Золотое. Или сначала Золотое, а потом Петровское", - сказал Зеленский.

Президент при этом напомнил о позиции Киева, которая заключается в том, что возможность отвода в этих населенных пунктах будет реализована только при условии соблюдения тишины в течение не менее семи дней. По его словам, в Петровском это условие соблюдено, в Золотом - нет.

О миротворцах

Возможное введение миротворческого контингента в Донбасс будет предметом переговоров "нормандской четверки".

"Я думаю, что это одно из направлений, шагов, которые мы будем обсуждать, мы и сейчас обсуждаем, но будем официально обсуждать в "нормандском формате", - сказал Зеленский. Президент напомнил свою позицию в этом вопросе, заявив, что миротворческая миссия должна размещаться на границе с РФ.

О датах встречи

Зеленский заявил, что он имеет варианты даты проведения саммита в "нормандском формате". "У меня есть варианты даты, у меня они уже есть, варианты, на которые мы соглашаемся", - заявил он.

Вместе с тем президент добавил, что эти даты еще будут обсуждаться с Германией и Францией.

"Вчера я говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, и мы поднимали этот вопрос, - сообщил он. - Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной <...> И потом они будут дату предлагать российской стороне".

Он объяснил спешку в этом вопросе необходимостью как можно скорее прекратить боевые действия, потому что в Донбассе гибнут люди.

"Все говорят, а куда ты так быстро рвешься, зачем ты рвешься в "нормандский формат", - продолжал Зеленский. - Я рвусь, потому что считаю каждый день. Такая статистика. Два дня - один человек погиб. Так мне надо спешить или не надо?".

Вопрос Крыма

Зеленский намерен вынести вопрос Крыма на саммит, так как не видит другой площадки, где можно было бы его обсуждать. "Для меня "нормандский формат" - это возможность обсуждения вопроса возвращения Крыма, потому что сейчас не существует места, где обсуждается этот вопрос, кроме наших западных партнеров", - признал он.