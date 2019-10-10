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Кризис на Украине
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Зеленский: Порошенко подталкивает людей к "майдану" против отвода войск в Донбассе

Как отметил президент Украины, бывший глава государства забывает, что уже покинул президентский пост

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко подталкивает людей к проведению "майдана" против разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Такое мнение высказал в четверг глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть "майдан". Мало того, он немного подталкивает людей. И своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.

Он добавил, что Порошенко забывает, что уже покинул президентский пост. "Я боюсь, что он в это не верит", - сказал Зеленский, отметив, что экс-президент ошибается, полагая, что может стать лидером нового "майдана".

На последней встрече контактной группы стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против отвода Вооруженных сил Украины. Тем не менее наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского. На данный момент разведение сил состоялось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Петровском и Золотом остается последним невыполненным условием для проведения саммита "нормандской четверки".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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Зеленский признал, что без разведения сил в Донбассе не будет и нормандского саммита
Президент Украины также сообщил, что если в места планируемого разведения сил будут приезжать сторонние граждане и препятствовать этому, то отвод войск не произойдет
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