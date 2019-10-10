В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства страны.

"Операция "Источник мира" успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами", - отмечается в коммюнике.

Минобороны республики не уточняет, о каких конкретно населенных пунктах идет речь. Однако турецкие СМИ сообщают, что армии за ночь удалось взять под контроль несколько деревень в окрестностях сирийского Рас-эль-Айна (провинция Хасеке).

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

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