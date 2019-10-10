Президент Украины начал встречу с прессой, которая будет продолжаться 10 часов

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал в четверг встречу с прессой, которая будет продолжаться 10 часов. Ее трансляцию ведут основные телеканалы страны.

Для участия во встрече были аккредитованы около 300 журналистов, сообщила в среду вечером пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Она добавила, что пресс-марафон продлится, по меньшей мере, 10 часов. При этом сотрудники многих СМИ в число участников встречи не попали.

Местом для разговора украинского президента с прессой был выбран Kyiv Food Market, недавно открывшийся в украинской столице фуд-корт (гастрономический центр). В его помещении под одной крышей расположены более 20 ресторанов, кафе и баров. Он расположен на территории бывшего завода "Арсенал".

Пресс-конференция проводится в формате разговора главы государства за столом с небольшими группами журналистов, которые попеременно сменяют друг друга. В каждую группу входят по семь-десять работников прессы, которые в течение отведенного им времени задают Зеленскому свои вопросы. Многие представители украинских СМИ отметили, что такой формат ограничивает возможности для многих журналистов задать вопрос президенту.

В ходе встречи журналисты задают Зеленскому вопросы на украинском и русском языке. Зеленский отвечает на вопросы также на украинском и русском. Однако украинский язык в ходе беседы явно преобладает.

В ходе встречи украинского президента с первой группой репортеров среди них был один иностранный журналист - корреспондент американского телеканала. Зеленский спросил, почему беседу не переводят для него, однако сотрудник зарубежной прессы заверил, что он понимает все, что говорится за столом. Американский журналист задал вопрос Зеленскому на английском, украинский президент ответил ему также на английском, изредка переходя на украинский. Присутствовавший на встрече переводчик перевел его слова на украинский для участников встречи и телезрителей.