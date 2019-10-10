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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: турецкие войска при обстреле вывели из строя нефтяной объект на севере Сирии

На объекте вспыхнул сильный пожар

ТАСС, 10 октября. Артиллерия турецкой армии обстреляла в четверг район крупного нефтяного месторождения Румейлан в сирийской провинции Хасеке. Как сообщила телестанция Al Ekhbariya, в результате прямого попадания выведена из строя основная нефтеналивная станция Саида, на объекте вспыхнул сильный пожар.

Ранее агентство SANA передало, что агрессивные действия турецких войск привели в среду к выходу из строя водонапорной башни в Миях-Аллюке. Однако ремонтным бригадам позднее удалось восстановить работу объекта, который снабжает питьевой водой 2 млн жителей Хасеке.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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