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МИД КНР раскритиковал США за очернение Китая по вопросу прав человека в Синьцзяне

Пекин выступил против попыток вмешательства во внутренние дела страны под предлогом "защиты прав человека"

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал в четверг очернением Китая комментарий госсекретаря США Майкла Помпео во вопросу прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Китай "категорически против" любых попыток вмешательства во внутренние дела КНР под предлогом "защиты прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сказал представитель МИД КНР, впрочем, не называя Помпео по имени. Он подчеркнул, что ситуация в Синьцзяне стабильна, в чем могли убедиться посещавшие этот регион в последнее время иностранные представители.

Представитель МИД КНР назвал "очернением Китая" комментарии иностранных официальных лиц и прессы, в которых говорится о якобы подавлении прав человека и религиозных свобод в Синьцзяне.

Накануне Майкл Помпео в интервью телеканалу PBS заявил, что США продолжат поднимать вопросы "нарушения прав человека" в Китае.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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