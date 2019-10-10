Правительство Абхазии сложило полномочия после инаугурации Хаджимбы

СУХУМ, 10 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганбой сложил в четверг свои полномочия в связи со вступлением Рауля Хаджимбы в должность президента, передает корреспондент ТАСС.

Премьер-министр Абхазии вручил президенту заявление о сложении правительством своих полномочий, Хаджимба, принял отставку и поручил Бганбе исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров.

"Несмотря на критические замечания, этими составом кабмина сделано немало, и я благодарен всем, кто поработал качественно все эти годы. Были недостатки, мы это не скрывали. Впереди задачи самые сложные и непростые. Помощь России есть и будет но нам следует понять, что нужно делать все для наращивания наших возможностей", - сказал Хаджимба.

По его словам, перед новым составом правительства республики будет поставлена задача "серьезно наполнять бюджет". "К следующему году будет завершена работа по банковскому кредиту (700 млн рублей), что позволит получше себя чувствовать. Остается еще железнодорожный кредит, думаю, и он будет закрыт", отметил президент.

Инаугурация Хаджимбы, избранного на второй президентский срок, состоялась 9 октября.

В соответствии с законом Абхазии "О президенте", "не позднее дня, следующего за днем вступления в должность", вновь избранный глава республики проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается заявление о сложении правительством своих полномочий.