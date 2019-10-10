ДНР и ЛНР просигнализировали о готовности начать отвод войск в Петровском и Золотом

ДОНЕЦК, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в селе Петровское в знак готовности к возобновлению процесса отвода сил.

За последние двое суток это вторая попытка начать процесс устранения нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское под Донецком, как того требует согласованный контактной группой план-график. Первая была провалена украинской стороной накануне днем.

Предполагается, что после запуска представителями ДНР белой ракеты зеркальные действия предпримет Киев. Только после этого стороны выпустят в небо сигнальные ракеты зеленого цвета в ознаменование начала процесса.

На месте находятся сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, приехавшие в Петровское для наблюдения за процессом устранения нарушений.

Представители Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), прибывшие в район Золотого, также запустили сигнальную ракету белого цвета.

"Ровно в 12:00 в подтверждение готовности к разведению с нашей стороны была запущена ракета белого цвета. Ожидаем ответных действий с украинской стороны", - сказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко.