Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции в Сирии под названием "Источник мира". Какие цели преследует Анкара, почему причисляет сирийских курдов к террористам и как на действия Турции отреагировало мировое сообщество?
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией после того, как район покинули военные США
Де-факто Дональд Трамп дал добро турецкой операции, объявив о выводе американских военных из северо-востока Сирии после звонка Эрдогану. С одной стороны, это было неизбежно: президент США давно выступал против далеких зарубежных войн и обещал вернуть "наших ребят" домой. С другой — такое решение поставило под удар курдов, американских союзников по борьбе с террористами.
Впоследствии Трамп пошел на попятную, заявив, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии. Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Вашингтон не давал "зеленый свет" Анкаре, а американские сенаторы от обеих партий поспешно разработали законопроект о санкциях против Турции.
Цель операции — уничтожение "террористического коридора" вдоль турецкой границы
"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана], СНС ["Силы народной самообороны"] и ДАИШ (арабское наименование запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" — прим. ТАСС)", — заявил Эрдоган.
По его словам, операция "Источник мира" устранит террористическую угрозу в отношении Турции и создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на "защиту территориальной целостности Сирии" и "спасение жителей Сирии из тисков терроризма".
Ход операции
Операция стартовала с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований СНС — самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн. В первые часы операции турецкие войска атаковали 181 "объект террористов" (в свою очередь курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявили, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики ИГ).
Затем начался наземный этап, стороны вступили в боестолкновение с применением стрелкового оружия и гранатометов. Турецкие военные пообещали, что их мишенями будут только террористы, а не мирные граждане. Однако, по данным местных СМИ, от обстрелов уже погибли не менее восьми гражданских, в том числе трое детей.
Турции нужна военная операция, чтобы не допустить самоопределения курдов
Анкара опасается, что сирийские курды могут создать в приграничных районах на севере страны независимое территориальное образование. Курдская проблема в самой Турции — одна из самых острых на протяжении многих десятилетий. Поэтому усиление позиций курдов в соседней Сирии не отвечает интересам правительства Эрдогана.
После провозглашения сирийскими курдами политической автономии в 2014 году власти Турции причислили сирийскую курдскую партию "Демократический союз" (ДС) к террористическим организациям. По мнению Анкары, ДС является отделением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, выступающей за создание курдской автономии в составе Турции.
Это третья военная операция Турции в Сирии. Дамаск не санкционировал ни одну из них
Ранее Турция провела две операции на сирийской территории: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.
Начало операции "Источник мира" Дамаск назвал "откровенным нарушением международных норм и Устава ООН, которые требуют уважать суверенитет Сирии и ее территориальное единство". В МИД Сирии отметили, что "экспансионистские поползновения Турции под лживым предлогом обеспечения безопасности не имеют никаких оправданий".
Реакция мирового сообщества
Все страны ЕС призвали Турцию остановить операцию. "Односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция", — говорится в заявлении Совета ЕС, утвержденном 28 государствами сообщества. Франция, Германия и Великобритания намерены созвать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией и напомнил, "что у конфликта в Сирии нет военного решения, лишь инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс".
Позиция России
Президент РФ Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии и не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Курды рассчитывают на то, что Москва выступит в качестве гаранта на их возможных переговорах с представителями официальных властей в Дамаске. Россия готова поспособствовать таким переговорам.