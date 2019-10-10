Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Де-факто Дональд Трамп дал добро турецкой операции, объявив о выводе американских военных из северо-востока Сирии после звонка Эрдогану. С одной стороны, это было неизбежно: президент США давно выступал против далеких зарубежных войн и обещал вернуть "наших ребят" домой. С другой — такое решение поставило под удар курдов, американских союзников по борьбе с террористами.

Впоследствии Трамп пошел на попятную, заявив, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии. Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Вашингтон не давал "зеленый свет" Анкаре, а американские сенаторы от обеих партий поспешно разработали законопроект о санкциях против Турции.