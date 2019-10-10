СМИ: сирийские курды обстреляли из минометов турецкий город

С огневой точки СНС в городе Рас-эль-Айн было выпущено пять снарядов. В ответ на обстрел размещенная на границе турецкая артиллерия открыла огонь по району, откуда велся огонь. О разрушениях или пострадавших в Джейланпынаре пока не сообщается.

ТАСС, 10 октября. Бойцы "Сил народной самообороны" (СНС) сирийских курдов открыли минометный огонь по турецкому городу Джейланпынар. Об этом сообщил в четверг телеканал Haberturk .

Рас-эль-Айн стал первым населенным пунктом в Сирии, по которому ВС Турции открыли огонь с началом операции "Источник мира".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.