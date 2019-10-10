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Зеленский надеется на взаимный обмен визитами с Трампом

Президент Украины также отметил, что не желает вмешиваться во внутреннюю политику Штатов, в частности в выборы

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на взаимный обмен визитами с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы ожидаем нашего официального визита в Соединенные Штаты, - сказал он во время проходящего в Киеве пресс-марафона. - Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы состоялся визит в течение моей каденции, не знаю точно когда, и президента США на Украину. Для нас это и имиджево очень важно, и это важный сигнал для наших партнеров, что Соединенные Штаты поддерживают стратегию и политику Украины".

Зеленский также отметил, что не желает вмешиваться во внутреннюю политику Штатов, в частности в выборы.

Теги
Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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