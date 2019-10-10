СМИ: Сеул отрицает планы закупок американских истребителей F-35B

ТАСС, 10 октября. Южная Корея не планирует закупать американские истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B корпорации Lockheed Martin. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации президента Республики Корея.

Информация о планах южнокорейского правительства приобрести у США партию F-35B появилась в четверг в газете JoongAng Ilbo. Источник издания утверждает, что представители ВВС и Управление национальной безопасности при президенте страны обсуждали подобные планы в апреле. Однако в администрации главы Республики Корея жестко опровергли данные утверждения, назвав их ложными.

В августе текущего года Военно-морские силы Республики Корея объявили о начале тендера на проект по оценке возможностей базирования истребителей пятого поколения F-35B на десантных кораблях южнокорейского флота. Региональные эксперты отмечают, что Южная Корея может закупить несколько F-35B с целью модернизации авиапарка ВВС в связи с предстоящим снятием с вооружения устаревших истребителей F-4 и F-5.

В 2014 году Южная Корея заключила контракт с США стоимостью $6,8 млрд на поставку 40 истребителей F-35A. Планируется, что до конца 2019 года еще 13 военных самолетов смогут заступить на боевое дежурство. На данный момент восемь единиц F-35A находятся на вооружении ВВС Южной Кореи. Остальные самолеты США предоставят до 2021 года.