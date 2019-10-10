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Кризис на Украине

Зеленский заявил, что больше, чем Порошенко, стремится к миру

Президент Украины подчеркнул, что у Киева есть возможность разговаривать с Москвой в "нормандском формате"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его администрация больше, чем администрация бывшего главы государства Петра Порошенко, стремится добиться мира в Донбассе. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с прессой.

"Я не хочу никого оскорблять, но я думаю, что так, как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прежней власти такого желания, как у нас, такого сильного напора на это не было", - заявил президент Украины.

"Я думаю, что у нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией в "нормандском формате", с нашими коллегами", - сказал Зеленский.

В ответ на обвинения своих противников в том, что он намерен "предать" интересы Украины в процессе урегулирования конфликта в Донбассе, Зеленский заявил, что считает предательством действия тех, кто мешает ему выполнять свои обязанности и обещания.

Теги
Порошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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