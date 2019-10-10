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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: сирийские курды отразили атаку боевиков ИГ в районе Рас-эль-Айна

Сообщается, что боевики из "спящих ячеек" попытались взять под контроль населенный пункт Эт-Тувеймия

ТАСС, 10 октября. Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) сорвали попытку боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) воспользоваться наступательной операцией турецкой армии и совершить вылазку в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники в сфере безопасности.

По их данным, боевики из "спящих ячеек" ИГ попытались взять под свой контроль населенный пункт Эт-Тувеймия в районе Рас-эль-Айна.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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