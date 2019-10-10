Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

"Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории", - отвечая на вопросы журналистов по время так называемого пресс-марафона в Киеве.

"Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали. Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?" - спросил в свою очередь президент.

"Вы знаете, что я шел (на выборы - прим. ТАСС) как президент мира, я хочу закончить войну, - сказал Зеленский. - Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории".

"Если вы такое скажете, то мы должны идти войной на Крым, несмотря на то, что наша армия не готова", - считает президент Украины. "Дело не в армии - я как президент не готов терять людей", - добавил Зеленский. - Поэтому выбран дипломатический путь".