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Кризис на Украине
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ЛНР обвинила Киев в очередном срыве разведения сил в районе Золотого

В республике отметили, что украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств
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© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Украинская сторона в четверг вновь сорвала предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого.

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Об этом заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко.

"Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке "Золотое", - сказал он. - К сожалению, приходится констатировать, что наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнет выполнять минские договоренности, к сожалению, тоже не сработала".

Договоренность об отводе войск

На последней встрече контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения необходим семидневный режим тишины.

Между тем в республиках Донбасса напомнили, что на этот раз данное требование не было условием начала процесса разведения. В ЛНР срыв отвода войск украинской стороной связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые провели в стране акции протеста, а затем прибыли в район населенного пункта Золотое с требованием отменить разведение сил.

Разведение сил было перенесено на среду, 9 октября, на 12:00 по местному времени (совпадает с мск). Но и в среду, несмотря на готовность республик начать отвод, украинская сторона не отреагировала на пуск сигнальной ракеты.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской.

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