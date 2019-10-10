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Зеленский считает публикацию стенограммы разговора с Трампом "подрывом отношений"

Вместе с тем президент Украины повторил, что во время разговора он не чувствовал со стороны главы Белого дома никакого "давления и влияния"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что публикация американской стороной стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом является своего рода подрывом отношений.

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"Если я как президент Украины буду комментировать разговор господина Трампа, то это будет вмешательством в вашу законодательную систему, в ваши будущие выборы, - ответил он на вопрос американского журналиста. - А значит, это будет вмешательством в избирательный процесс, который из-за меня станет нечистым и не независимым. Я не должен оценивать действия другого президента, которые регулируются законодательством другого государства. Но я считаю, что это немножко подрывает любые дипломатические отношения".

Вместе с тем Зеленский повторил, что во время разговора он не чувствовал со стороны Трампа никакого "давления и влияния".

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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