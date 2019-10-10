Зеленский заявил, что Аваков находится до конца года на испытательном сроке

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Арсен Аваков, как и все остальные министры, находится в настоящее время на испытательном сроке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-марафона в Киеве.

"Я ничего ему [Авакову] не обязан и не должен. Скажем честно, есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в министерстве внутренних дел. Новый человек в Национальной полиции, насколько я знаю. Точно новый человек в пограничниках - я об этом договаривался с министром внутренних дел и с нашим Кабмином. Потом у нас Национальная гвардия обновленная", - перечислил президент.

По его словам, "там очень много новых людей, поэтому есть испытательный срок". "Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно, принесите нам до конца года реальные дела. Не будет - мы всех уволим", - сказал Зеленский.

Арсен Аваков занимает пост главы МВД с февраля 2014 года. Он и Оксана Маркарова - единственные люди из старой команды, оставшиеся работать в новом правительстве. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснял, что Авакова оставили в новом правительстве, учитывая, что он "принимал участие в обеспечении проведения честных выборов".