Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству во главе с Виорикой Дэнчилэ

БУХАРЕСТ, 10 октября. /ТАСС/. Парламент Румынии вынес в четверг вотум недоверия социал-демократическому правительству страны во главе с Виорикой Дэнчилэ.

За отставку кабинета на совместном заседании его обеих палат, которое транслировалось основными румынскими телеканалами в прямом эфире, высказались 238 депутатов и сенаторов. Для того, чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 233 голоса.

Таким образом, теперь оппозиционным партиям предстоит образовать новый кабинет во главе с премьером, которого назначит президент Клаус Йоханнис.