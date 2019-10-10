AFP: посол Турции вызван в МИД Франции

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. МИД Франции вызвал посла Турции в Париже в связи с военной операцией Анкары в Сирии. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

"Посол вызван во второй половине дня" в Министерство иностранных дел Франции, добавил источник.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter написал, что турецкая военная операция в Сирии может подорвать европейскую безопасность, ее необходимо прекратить. "Я осуждаю одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии, - подчеркнул он. - Она ставит под угрозу усилия в сфере безопасности и гуманитарной помощи коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.