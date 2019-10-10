Зеленский: Украина должна расследовать возможное вмешательство в выборы в США в 2016 году

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо расследовать подозрения о попытках украинских политиков повлиять на выборы президента США в 2016 году. Об этом он заявил в четверг на встрече с прессой.

"Я на самом деле не знаю, - ответил он на вопрос британского журналиста о том, пытались ли украинские граждане вмешаться в американские выборы. - Чтобы ответить вам, мне нужны доказательства вмешательства Украины. Сейчас есть очень много информации, которая может быть реальностью". Зеленский добавил, что он сказал об этом президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

"Я думаю, что украинцы должны расследовать это сами. Основания для этого, наверное, есть", - сказал Зеленский. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать, что в будущем украинцы не будут вмешиваться в выборы в какой-либо другой стране. При этом президент отметил, что Украина готова совместно с США расследовать деятельность украинской компании Burisma, в руководство которой в прошлом входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который считается вероятным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

"Я уже говорил, что, если это будет общее дело, общая следственная комиссия обоих генеральных прокуроров (Украины и США - прим. ТАСС) в отношении дела Burismа, - то мы готовы расследовать вмешательство в выборы с украинской стороны, если оно было, потому что про это действительно есть много разных материалов, но они должны быть подтверждены". При этом Зеленский опроверг предположения СМИ о том, что администрация США предложила его администрации начать расследование в отношение Burismа в качестве условия для проведения его встречи с Трампом.

Зеленский призвал американские власти предоставить Киеву свидетельства украинского вмешательства в выборы. "Если бывшая власть [Украины] вмешивалась в выборы, дайте детали, мы будем расследовать", - сказал он. При этом президент добавил, что пока что такие данные Вашингтон не предоставил.

Противники республиканца Трампа обвиняют его в том, что он пытался оказать давление на Зеленского, чтобы украинский лидер возобновил расследование относительно Burisma, и начали против президента США процедуру импичмента. Поводом послужил июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским. Администрации Белого дома пришлось обнародовать содержание этой беседы. Как оказалось, никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.