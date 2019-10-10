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Европарламент принял новую резолюцию с призывом бороться против "российской пропаганды"

За документ проголосовали 469 депутатов

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) на сессии в Брюсселе принял в четверг еще одну резолюцию с призывом бороться против иностранной, в частности российской, пропаганды, а также против внешнего вмешательства в выборы. За документ проголосовали 469 депутатов при 143 против и 47 воздержавшихся.

"Иностранное вмешательство в выборы серьезно угрожает европейскому демократическому обществу и идет во благо силам евроскептиков, правым экстремистам и популистским элементам, - утверждается в преамбуле резолюции. - Евродепутаты глубоко озабочены очень опасной сутью российской пропаганды, которая является главным источником дезинформации в Европе и количество случаев которой удвоилось в 2019 году (998 случаев) по сравнению с 2018 годом (434 случая)".

Данные цифры авторы резолюции взяли из доклада Еврокомиссии об иностранном вмешательстве в выборы в ЕС, обнародованного в июне этого года. Они, однако, не упомянули официальные выводы Еврокомиссии о том, что указанные 998 случаев лишь предположительно связаны с источниками в социальных сетях, которые могут иметь отношение к России, их невозможно напрямую увязать с деятельностью российского государства и что Еврокомиссия не смогла обнаружить никаких признаков вмешательства Москвы в общеевропейские выборы в Европарламент в мае 2019 года, что предрекали многие предыдущие резолюции ЕП.

В целом нынешняя резолюция не содержит новых положений, а лишь повторяет многочисленные предыдущие аналогичные документы ЕП. В ней содержится призыв к ЕС "разработать законодательство для противодействия гибридным угрозам", а также "сделать постоянно действующей временную структуру East StratCom Task Force и расширить ее бюджет". Эта структура целенаправленно занимается "поиском и опровержением" неверной информации о ЕС, которая может иметь российское происхождение. Кроме того, евродепутаты вновь призвали разработать общеевропейские нормы транспарентности при финансировании политических партий в государствах Евросоюза, которые исключили бы предоставление им финансовых грантов из-за пределов сообщества.

Резолюции ЕП не имеют юридической силы, носят рекомендательный характер для институтов ЕС и не обязательны к исполнению.

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