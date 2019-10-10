В Минюсте ФРГ назвали атаку в Галле правоэкстремистским терактом

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Нападение в Галле является правоэкстремистским террористическим актом, совершенным преступником-одиночкой. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Речь идет о правоэкстремистском террористическом акте, совершенном преступником-одиночкой", - сказала она. "Мы исходим из того, что он действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами и имел целью еврейскую общину в синагоге в Галле", - подчеркнула Ламбрехт.

"Лишь благодаря случайному стечению обстоятельств ему не удалось проникнуть в синагогу", - добавила она.

По ее словам, происшедшее показало, что власти ФРГ должны предпринять больше усилий по защите евреев в Германии. "К нашим государственным приоритетам относится обеспечение для евреев в Германии возможности жить в безопасности", - сказала Ламбрехт. "Мы все обязаны действовать с сознанием нашей ответственности", - подчеркнула министр.

4 кг взрывчатки

Со своей стороны, генпрокурор ФРГ Петер Франк сообщил, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено около 4 кг взрывчатки. "Он хотел зайти туда - в синагогу - и там убить большое количество людей", - сказал он. "То, с чем вчера мы столкнулись, является террором", - подчеркнул Франк. "По нашим сведениям, подозреваемый Штефан Б. поставил себе цель устроить в синагоге в Галле бойню", - добавил он. Генпрокурор сообщил, что злоумышленник имел при себе много оружия и действовал по сценарию стрелка из новозеландского Крайстчерча, который совершил теракты в мечетях.

"Штефан Б., по нашей оценке, хотел добиться эффекта во всем мире посредством прямой съемки своих деяний, своих комментариев, манифеста и плана, которые ранее он распространил в интернете", - отметил Франк. По его словам, подозреваемый хотел подражать другим преступникам, совершившим подобные нападения. "И он хотел также побудить и других к совершению таких преступлений", - подчеркнул он.

Федеральная прокуратура обвиняет Штефана Б. в "убийстве" в двух случаях и "попытке убийства" в девяти случаях, а также других правонарушениях, сообщил Франк. Он подтвердил, что силы безопасности обыскали квартиру подозреваемого. Сейчас продолжается анализ найденных там улик. Правоохранительные органы выясняют, есть ли у Штефана Б. сообщники, как подозреваемый получил доступ к оружию, как произошла его радикализация.