Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование нападения в Галле
Обновлено 

В Минюсте ФРГ назвали атаку в Галле правоэкстремистским терактом

Генпрокурор Германии Петер Франк сообщил, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено около 4 кг взрывчатки
Описание
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Нападение в Галле является правоэкстремистским террористическим актом, совершенным преступником-одиночкой. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт.

На эту тему
Что известно о нападении на синагогу на востоке Германии

"Речь идет о правоэкстремистском террористическом акте, совершенном преступником-одиночкой", - сказала она. "Мы исходим из того, что он действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами и имел целью еврейскую общину в синагоге в Галле", - подчеркнула Ламбрехт.

"Лишь благодаря случайному стечению обстоятельств ему не удалось проникнуть в синагогу", - добавила она.

По ее словам, происшедшее показало, что власти ФРГ должны предпринять больше усилий по защите евреев в Германии. "К нашим государственным приоритетам относится обеспечение для евреев в Германии возможности жить в безопасности", - сказала Ламбрехт. "Мы все обязаны действовать с сознанием нашей ответственности", - подчеркнула министр.

4 кг взрывчатки

Со своей стороны, генпрокурор ФРГ Петер Франк сообщил, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено около 4 кг взрывчатки. "Он хотел зайти туда - в синагогу - и там убить большое количество людей", - сказал он. "То, с чем вчера мы столкнулись, является террором", - подчеркнул Франк. "По нашим сведениям, подозреваемый Штефан Б. поставил себе цель устроить в синагоге в Галле бойню", - добавил он. Генпрокурор сообщил, что злоумышленник имел при себе много оружия и действовал по сценарию стрелка из новозеландского Крайстчерча, который совершил теракты в мечетях.

"Штефан Б., по нашей оценке, хотел добиться эффекта во всем мире посредством прямой съемки своих деяний, своих комментариев, манифеста и плана, которые ранее он распространил в интернете", - отметил Франк. По его словам, подозреваемый хотел подражать другим преступникам, совершившим подобные нападения. "И он хотел также побудить и других к совершению таких преступлений", - подчеркнул он.

Федеральная прокуратура обвиняет Штефана Б. в "убийстве" в двух случаях и "попытке убийства" в девяти случаях, а также других правонарушениях, сообщил Франк. Он подтвердил, что силы безопасности обыскали квартиру подозреваемого. Сейчас продолжается анализ найденных там улик. Правоохранительные органы выясняют, есть ли у Штефана Б. сообщники, как подозреваемый получил доступ к оружию, как произошла его радикализация.

Теги
ГерманияРасследование нападения в Галле
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Трамп заявил, что находится в контакте с Анкарой и курдами
Президент в очередной раз отметил, что намерен прекратить бесконечные войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС