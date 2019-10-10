Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Европарламент отказался утвердить кандидатуру третьего претендента на вхождение в состав Еврокомиссии - француженки Сильви Гулар. Об этом сообщила в четверг ведущая фракция законодательного органа - Европейская народная партия (ЕНП).

"Фракции Европарламента приняли решение отклонить кандидатуру Сильви Гулар", - сообщил журналистам представитель ЕНП. Ранее аналогичная участь постигла представителей Венгрии и Румынии.

В конце слушаний в Европарламенте французский евродепутат от группы "зеленых" Дамиен Карэм заявил: "Мы сохраняем немалый скептицизм по поводу предложенного вам обширного портфеля полномочий, которые охватывают вопросы промышленности и оборонного сектора (включая рынок оборонных заказов, которые ЕС пытается в приоритетном порядке предоставлять европейским компаниям, а не их американским конкурентам - прим. ТАСС). Мы видим здесь явную этическую проблему".

В ходе самих слушаний решение об одобрении или отводе кандидата не принимается - это суждение выносят уже после их завершения лидеры основных фракций Европарламента.

Теперь Франция должна будет представить нового кандидата на пост еврокомиссара в комиссию под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которой предстоит работать с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2024 года. Если Европарламент не успеет заслушать и утвердить новых претендентов от Румынии, Венгрии и Франции к 31 октября, передача дел новому составу Еврокомиссии может быть отложена на несколько недель.