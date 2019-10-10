Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары

Речь идет о представительнице Франции Сильви Гулар

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Европарламент отказался утвердить кандидатуру третьего претендента на вхождение в состав Еврокомиссии - француженки Сильви Гулар. Об этом сообщила в четверг ведущая фракция законодательного органа - Европейская народная партия (ЕНП).

"Фракции Европарламента приняли решение отклонить кандидатуру Сильви Гулар", - сообщил журналистам представитель ЕНП. Ранее аналогичная участь постигла представителей Венгрии и Румынии.

В конце слушаний в Европарламенте французский евродепутат от группы "зеленых" Дамиен Карэм заявил: "Мы сохраняем немалый скептицизм по поводу предложенного вам обширного портфеля полномочий, которые охватывают вопросы промышленности и оборонного сектора (включая рынок оборонных заказов, которые ЕС пытается в приоритетном порядке предоставлять европейским компаниям, а не их американским конкурентам - прим. ТАСС). Мы видим здесь явную этическую проблему".

В ходе самих слушаний решение об одобрении или отводе кандидата не принимается - это суждение выносят уже после их завершения лидеры основных фракций Европарламента.

Теперь Франция должна будет представить нового кандидата на пост еврокомиссара в комиссию под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которой предстоит работать с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2024 года. Если Европарламент не успеет заслушать и утвердить новых претендентов от Румынии, Венгрии и Франции к 31 октября, передача дел новому составу Еврокомиссии может быть отложена на несколько недель.

Теги
БельгияФранция
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Трамп заявил, что находится в контакте с Анкарой и курдами
Президент в очередной раз отметил, что намерен прекратить бесконечные войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС