Зеленский обвинил депутатов Рады в попытках расколоть партию "Слуга народа"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Ряд депутатов в Верховной раде пытается повлиять на некоторых неопытных парламентариев от партии "Слуга народа", чтобы расколоть монобольшинство в Раде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках так называемого пресс-марафона.

"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые каждый день занимаются только одним: влиянием - эмоциональным, денежным, любым с других партий, это их тактика, они хотят расколоть партию "Слуга народа", - сказал он. По словам главы государства, оппоненты пропрезидентской партии прибегают к различным манипуляциям, в том числе присылают сообщения на мобильные телефоны депутатов от "Слуги народа" с призывами не голосовать за тот или иной проект, поскольку потом это коснется их родственников.

"То есть они пользуются неопытностью некоторых депутатов "Слуги народа", это информационная политика внутри Верховной рады", - сказал Зеленский. Президент заявил, что ему известно, кто этим занимается, однако не стал называть фамилии.

Согласно информации, размещенной на сайте украинского парламента, во фракцию "Слуга народа" входит 251 депутат. Они образуют монобольшинство, поскольку при таком количестве депутатов фракция может единолично принимать законы, за исключением тех, которые касаются внесения изменений в Конституцию страны.