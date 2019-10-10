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Reuters: Франция против начала переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании

Решение о начале переговоров должно быть принято на заседании Совета ЕС в Люксембурге 15 октября, при этом необходимо, чтобы оно было одобрено всеми 28 странами союза

ТАСС, 10 октября. Франция оповестила страны ЕС о том, что выступает против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Переговоры нельзя начинать в октябре 2019 года, нам нужно будет пересмотреть ситуацию в 2020 году", - приводит агентство слова французского чиновника высокого ранга.

Решение о начале переговоров должно быть принято министрами 28 стран ЕС по европейским делам на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 15 октября, при этом необходимо, чтобы оно было одобрено всеми 28 странами ЕС.

В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии - формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.

Главными сторонниками расширения ЕС сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза и усиление евроскептических настроений в "старых" странах ЕС.

Теги
АлбанияКипрТурцияГерманияГрецияЛюксембургСеверная МакедонияФранция
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