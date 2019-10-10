Суд в Турции освободил из-под стражи трех подозреваемых по делу об убийстве посла РФ

АНКАРА, 10 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям освободил из-под стражи трех подозреваемых по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Суд принял решение выпустить на свободу Серджана Башара, Кагана Бюльбюлю и Тимура Озкана. Последний является организатором выставки, на которой было совершено преступление.

Следующее заседание по этому делу состоится 29 ноября.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу теперь проходят 25 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.