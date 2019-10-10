Трамп заявил, что находится в контакте с Анкарой и курдами

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в контакте с Турцией и сирийскими курдами в связи с турецкой операцией на севере Сирии.

"Турция планировала атаковать курдов в течение долгого времени, они [турки и курды] всегда воевали, - написал Трамп в четверг в Twitter. - У нас нет военнослужащих рядом с районом атак. Я намерен прекратить бесконечные войны, говорю с обеими сторонами".

"Кто-то хочет, чтобы мы отправили десятки тысяч солдат в эту зону и начали новую войну. Турция - член НАТО, - отметил он. - Кто-то говорит не вмешиваться и позволить курдам вести свои войны (даже с нашей финансовой помощью). Я сказал, что очень серьезно ударю по Турции финансово и с помощью санкций, если они будут играть не по правилам, внимательно слежу".