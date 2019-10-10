Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Трамп заявил, что находится в контакте с Анкарой и курдами

Президент в очередной раз отметил, что намерен прекратить бесконечные войны

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в контакте с Турцией и сирийскими курдами в связи с турецкой операцией на севере Сирии.

"Турция планировала атаковать курдов в течение долгого времени, они [турки и курды] всегда воевали, - написал Трамп в четверг в Twitter. - У нас нет военнослужащих рядом с районом атак. Я намерен прекратить бесконечные войны, говорю с обеими сторонами".

"Кто-то хочет, чтобы мы отправили десятки тысяч солдат в эту зону и начали новую войну. Турция - член НАТО, - отметил он. - Кто-то говорит не вмешиваться и позволить курдам вести свои войны (даже с нашей финансовой помощью). Я сказал, что очень серьезно ударю по Турции финансово и с помощью санкций, если они будут играть не по правилам, внимательно слежу".

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Расследование нападения в Галле
В Минюсте ФРГ назвали атаку в Галле правоэкстремистским терактом
Генпрокурор Германии Петер Франк сообщил, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено около 4 кг взрывчатки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС