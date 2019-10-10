Трамп сообщил о ликвидации в Йемене специалиста "Аль-Каиды" по взрывным устройствам

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Специалист "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) по изготовлению взрывных устройств Ибрагим Хасан аль-Асири, занимавший одну из ключевых позиций в иерархии группировки, был ликвидирован два года назад в ходе спецоперации США в Йемене. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении американского президента Дональда Трампа.

"Мы впервые подтверждаем, что Ибрагим аль-Асири, важный специалист "Аль-Каиды" по изготовлению взрывных устройств и координатор террористов, был убит два года назад в ходе контртеррористической операции США в Йемене", - говорится в документе.