МАГАТЭ не смогло определиться с главным кандидатом на пост гендиректора

ТАСС, 10 октября. Совет управляющих не смог в четверг по итогам первого голосования определить главного кандидата на должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Прошедшее неофициальное голосование было проведено с целью поиска консенсуса по одному кандидату. "Совет управляющих провел сегодня неофициальное предварительное голосование на пост генерального директора МАГАТЭ. Результаты раскрывать нельзя, но могу сказать, что никто не набрал необходимых 24 голосов для избрания [на должность]", - написал он на своей странице в Twitter, отметив, что следующее голосование состоится на будущей неделе.

На высший пост в МАГАТЭ претендуют четыре человека: исполняющий обязанности гендиректора Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо и председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

Генеральный директор утверждается на Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит осенью каждого года. Кандидат на этот пост выбирается из числа выдвинутых претендентов в ходе так называемого рейтингового голосования Совета управляющих агентства. Для окончательного решения кандидат должен получить не менее двух третей голосов. Если такого результата не удалось добиться ни одному кандидату, процедура повторяется.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкия Амано. Процедура избрания нового руководителя должна завершиться в октябре этого года. Для избрания кандидату необходимо заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый генеральный директор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.