Зеленский не согласен с проведением выборов в Донбассе до передачи контроля над границей

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не согласна с пунктом Минских соглашений, в котором говорится, что передача под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе произойдет только после выборов в этом регионе.

"Единственный сложный вопрос там - это тот, что мы сначала проводим выборы (в Донбассе - прим. ТАСС), а потом - граница под украинским контролем", - указал он во время пресс-марафона в Киеве.

"Это очень противоречивый вопрос, я, честно говоря, по-другому вижу, как решать этот вопрос, - продолжал он. - Поэтому мы будем проводить нашу линию на то, что это надо решать по-другому. Совсем по-другому".

При этом Зеленский вновь выставил условия признания выборов в Донбассе. По его словам, это произойдет только, если они будут проводиться по украинским законам, с участием представителей украинского ЦИК, кандидатов украинских партий, а также "людей которые будут гарантировать безопасность".

"Если этого не будет, если туда (в Донбасс - прим.ТАСС) не будет доступа ЦИК, журналистов, то есть если мы не увидим этого, то признания автоматически не будет. Независимо от того, что мы подпишем или не подпишем", - заявил Зеленский.

На вопрос о том, есть ли Украины альтернативный "план Б" на случай, если Россия будет настаивать на проведении выборов в Донбассе до передачи украинской стороне контроля над границей, Зеленский ответил: "У нас есть план "Б", я о нем сейчас не хочу говорить".

Ранее в четверг на встрече с прессой президент Зеленский уже заявлял, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года, поскольку его не устраивает именно последовательность зафиксированных в них шагов.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона на постоянной основе, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов и завершения на Украине конституционной реформы.