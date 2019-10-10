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Военная операция Турции на севере Сирии

Турция исключает возможность контактов с правительством Асада

После разрыва дипломатических отношений между Турцией и Сирией в 2011 году турецкие политики постоянно указывают на невозможность установления диалога с действующей властью в Дамаске

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу исключил возможность проведения переговоров с действующим правительством Сирии. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала CNN Turk.

"О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии? Правительство [президента Сирии Башара] Асада не может объединить Сирию", - сказал глава МИД в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва намерена поспособствовать диалогу между Дамаском и Анкарой.

Ранее в четверг глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что РФ намерена поспособствовать диалогу между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и курдскими организациями. По словам Лаврова, это могло бы быть "в интересах обеих сторон".

После разрыва дипломатических отношений между Турцией и Сирией в 2011 году турецкие политики постоянно указывают на невозможность установления диалога с действующей властью в Дамаске.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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