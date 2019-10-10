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Военная операция Турции на севере Сирии

В США заявили, что Турция в свете операции в Сирии должна отвечать за борьбу с ИГ

Постпред США в ООН Келли Крафт отметила, что Вашингтон не поощряет операцию республики

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что Анкара в свете проводимой ей операции в Сирии несет полную ответственность за безопасность мирных жителей и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в арабской республике. Об этом заявила в четверг журналистам в ООН постоянный представитель США при всемирной организации Келли Крафт.

Как она подчеркнула, "США ни в какой степени не поощряют" операцию Турции. "Президент [США Дональд] Трамп заявил правительству Турции, что оно несет полную ответственность за безопасность курдского населения и религиозных меньшинств, в том числе христиан, а также за предотвращение гуманитарного кризиса", - констатировала Крафт. "Неспособность играть по правилам, защитить уязвимые группы населения и гарантировать, что ИГ не сможет воспользоваться этими действиями для своего укрепления, повлечет за собой последствия", - подчеркнула она.

Теги
СШАТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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