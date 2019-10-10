Пять европейских стран в Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Пять европейских стран - членов Совета Безопасности ООН призвали в четверг Анкару остановить операцию на северо-востоке Сирии, поскольку она не решит проблем безопасности Турции. Об этом заявил в четверг в штаб-квартире ООН после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации на севере Сирии заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени "европейской пятерки" членов СБ ООН - Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши, - а также поддержавшей заявление Эстонии.

"Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии, - заявил он. - Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию и считаем, что она не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турции".