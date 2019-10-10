Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Пять европейских стран в Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии

Они считают, что операция не решит проблемы безопасности республики

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Пять европейских стран - членов Совета Безопасности ООН призвали в четверг Анкару остановить операцию на северо-востоке Сирии, поскольку она не решит проблем безопасности Турции. Об этом заявил в четверг в штаб-квартире ООН после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации на севере Сирии заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени "европейской пятерки" членов СБ ООН - Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши, - а также поддержавшей заявление Эстонии.

"Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии, - заявил он. - Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию и считаем, что она не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турции".

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Зеленский заявил, что выступает против автономии Донбасса
Глава Украины подчеркнул, что Донбасс является украинской территорией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС