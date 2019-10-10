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Кризис на Украине

Зеленский заявил, что выступает против автономии Донбасса

Глава Украины подчеркнул, что Донбасс является украинской территорией

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский против автономии Донбасса. Об этом он заявил в четверг в ходе так называемого пресс-марафона.

"Я не верю [соцопросам], что 34% нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий (Донбасса - прим. ТАСС). Не знаю, не могу сказать. Я не готов давать статус автономии этой территории", - подчеркнул президент, добавив, что Донбасс - это украинская территория. "Это наша территория. Это наша Украина", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие институты безопасности после отвода войск будут контролировать Донбасс, глава государства назвал полицию и силы ОБСЕ. "Должна быть украинская полиция, должны быть ОБСЕ. Должны быть на границе и помогать нашим пограничникам. Должны быть на границе межу Украиной и Россией миротворцы", - сказал Зеленский.

Ранее в четверг он заявлял, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии Донбасса, однако он готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы. При этом Зеленский отметил, что, поскольку нет готового текста законопроекта, то преждевременно говорить о том, на какие компромиссы готова Украина.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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