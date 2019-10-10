Зеленский предложил провести люстрацию "по списку"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время так называемого пресс-марафона заявил, что решается вопрос о том, в каком формате будет продолжаться процесс очищения власти - люстрация.

"Мое предложение было в том, что произвести очистку по списку. Я думал, что это правильно. Взять полностью за многие годы тех людей, кто работал. Давайте очищать власть. В целом это был бы правильный выход, обсуждаем формат этого", - сказал Зеленский.

По мнению президента, формат люстрации необходимо изменить из-за реакции международных партнеров. "Вы знаете, что к этому очень плохо относятся международные партнеры. В прошлом они охарактеризовали, что нельзя было люстрировать всех подряд, потому что десятки и сотни тысяч чиновников у нас, не все они плохие", - отметил президент.

17 сентября Конституционный суд Украины снял рассмотрение закона о люстрации с повестки дня.

Перед парламентскими выборами Зеленский предлагал усилить люстрацию и внес соответствующий законопроект. Согласно документу, под люстрацию подпадают экс-президент Петр Порошенко, чиновники из его команды и политики, бывшие у власти после переворота 2014 года, в том числе депутаты Рады, члены правительства, генпрокурор, глава СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО.